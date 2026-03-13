Thứ sáu, 13/3/2026, 17:40 (GMT+7)
Điểm tin 21h: 4 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ máy bay tiếp dầu rơi gần Iran | 20.000 thuyền viên kẹt gần Hormuz nguy cơ thiếu nhu yếu phẩm
'Đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa hầu tòa ở Nam Phi; 33 phường ở Hà Nội được ưu tiên xây trường học...
- 00:12 4 lính Mỹ thiệt mạng trong vụ máy bay tiếp dầu rơi gần Iran
- 01:03 20.000 thuyền viên kẹt gần Hormuz nguy cơ thiếu nhu yếu phẩm
- 02:05 Mỹ - Trung Quốc sắp đàm phán thương mại
- 03:22 Những nhà khoa học ứng cử đại biểu Quốc hội
- 04:59 33 phường ở Hà Nội được ưu tiên xây trường học
- 06:02 'Đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa hầu tòa ở Nam Phi
- 07:18 Người kéo lê bạn gái trên đường trong ngày 8/3 bị khởi tố
- 07:52 Tên lửa Iran lao xuống Israel, hơn 60 người bị thương
- 08:35 Phu nhân cố Lãnh tụ Tối cao Iran vẫn còn sống
- 09:23 Thủ tướng Israel: Lãnh tụ Tối cao Iran không thể lộ diện
- 10:17 Mỹ phủ nhận khả năng giá dầu lên 200 USD
- 11:26 Khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
- 12:24 Những lãnh đạo doanh nghiệp ứng cử đại biểu Quốc hội
- 13:22 Hà Nội, TP HCM vào top 50 thành phố tốt nhất thế giới 2026
- 14:26 Giá vàng lùi về 185 triệu đồng