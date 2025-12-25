Điểm tin 21h: 23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật trong năm 2025 | 10 người bị điều tra trong vụ 'lãng phí' ở Bạch Mai 2 và Việt Đức 2

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm gần 2 tỷ USD trong một ngày; Học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 14 ngày