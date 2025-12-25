Thứ năm, 25/12/2025, 17:11 (GMT+7)
Điểm tin 21h: 23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật trong năm 2025 | 10 người bị điều tra trong vụ 'lãng phí' ở Bạch Mai 2 và Việt Đức 2
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm gần 2 tỷ USD trong một ngày; Học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 14 ngày
- 00:12 23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật trong năm 2025
- 01:40 10 người bị điều tra trong vụ 'lãng phí' ở Bạch Mai 2 và Việt Đức 2
- 02:43 Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm gần 2 tỷ USD trong một ngày
- 03:51 Học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết Nguyên đán tối đa 14 ngày
- 04:33 Tàu hỏa, xe khách tăng chuyến dịp Tết Dương lịch
- 05:29 Việt Nam dự báo hết thời dân số vàng vào năm 2036
- 06:23 Tranh luận gay gắt về quan điểm buộc tội cựu giám đốc BIDV Tây Sài Gòn
- 07:13 TP HCM muốn giữ mức tăng giá đất nông nghiệp theo dự thảo bảng giá đất
- 08:22 Việt Nam có thêm mạng lưới trung tâm dữ liệu AI tỷ USD
- 09:22 Indonesia đề xuất tổ chức phiên bản mới cho SEA Games
- 10:25 Vingroup rút đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam
- 11:31 MIK Group rút khỏi liên danh đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
- 12:35 Chứng khoán đột ngột giảm 40 điểm những phút cuối phiên
- 13:27 Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố
- 14:32 Giá xăng về sát 19.000 đồng một lít
- 15:32 Nhà máy hơn 2.600 công nhân ở TP HCM ngừng hoạt động
- 16:12 Chốt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày
- 17:12 Tỉnh thành lần lượt công bố lương, thưởng Tết
- 18:12 Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan
- 19:18 Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong hai ngày
- 20:11 California ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ mùa Giáng sinh