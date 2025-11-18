Điểm tin 21h: 11 người mắc kẹt trong sạt lở đèo Khánh Lê | Đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt sạt lở

Đỗ sát hạch sau hai tiếng sẽ có bằng lái xe online; Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp;...