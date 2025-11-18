Thứ ba, 18/11/2025, 17:19 (GMT+7)
Điểm tin 21h: 11 người mắc kẹt trong sạt lở đèo Khánh Lê | Đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt sạt lở
Đỗ sát hạch sau hai tiếng sẽ có bằng lái xe online; Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 11 người mắc kẹt trong sạt lở đèo Khánh Lê
- 00:49 Đèo Mimosa cửa ngõ Đà Lạt sạt lở
- 01:33 Đỗ sát hạch sau hai tiếng sẽ có bằng lái xe online
- 02:07 Hàng loạt dịch vụ 'sập' toàn cầu vì sự cố Cloudflare
- 02:45 Thủ tướng đề nghị Kuwait xây dựng kho xăng dầu ngoại quan tại Việt Nam
- 03:50 Giá căn hộ trung tâm TP HCM tăng gấp 3 lần trong một thập kỷ
- 04:39 Ông Nguyễn Văn Đài bị khởi tố
- 05:20 Ba cán bộ thú y ở Cần Thơ bị bắt
- 06:08 Thái Lan đặt tàu sân bay vào tình trạng sẵn sàng tác chiến
- 06:50 Thái Lan chiếm ưu thế trong cuộc đua dự Asian Cup 2027
- 07:37 Chính phủ đề xuất thêm 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất
- 08:39 Đại biểu Quốc hội: Cần cấm tuyệt đối ép mua bảo hiểm khi vay ngân hàng
- 09:32 Sẽ nổ mìn phá khối đá hàng trăm tấn chắn đèo Khánh Lê
- 10:30 Chứng khoán tăng 3 phiên liên tiếp
- 11:21 Cú 'bắt tay' tạo doanh thu khống 2.350 tỷ đồng của Shark Thủy
- 12:40 Lấy mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm của Mailisa
- 13:37 'Thu thuế 0,1% khó ngăn đầu cơ vàng'
- 15:03 Vàng miếng trong nước giảm hơn 1 triệu đồng
- 16:05 Trung Quốc chi hơn tỷ USD mua tôm Việt Nam
- 16:53 Phạm nhân nổ súng tẩu thoát trước cửa tòa án Campuchia
- 17:33 Xác định 34 đội dự World Cup 2026