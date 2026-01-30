Điểm tin
Thứ sáu, 30/1/2026, 17:07 (GMT+7)

Điểm tin 21h: 10 Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV | Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc

Hà Nội cấm đường quanh Quảng trường Cách mạng tháng Tám tối 31/1; Mỗi lượng vàng đảo chiều giảm 8 triệu đồng;...

Diễm Hạnh

