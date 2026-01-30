Thứ sáu, 30/1/2026, 17:07 (GMT+7)
Điểm tin 21h: 10 Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV | Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc
Hà Nội cấm đường quanh Quảng trường Cách mạng tháng Tám tối 31/1; Mỗi lượng vàng đảo chiều giảm 8 triệu đồng;...
- 00:11 Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc
- 01:12 Thủ tướng yêu cầu làm dự án giao thông 'không lãng phí một ngày'
- 02:14 Khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng
- 03:01 Cựu giám đốc BHXH: Từng từ chối nhung hươu quý, phong bì dày của bệnh viện
- 04:04 Hà Nội cấm đường quanh Quảng trường Cách mạng tháng Tám tối 31/1
- 05:07 Giá bạc miếng giảm hơn 15% trong ngày
- 06:04 'Tổng tài' đổ lỗi mạng xã hội 'làm lớn chuyện' sau vụ đánh người
- 06:43 Ông Trump đề cử ứng viên Chủ tịch Fed thay Jerome Powell
- 07:47 Tàu khu trục tên lửa Mỹ cập cảng Israel
- 08:32 Người Australia chật vật xoay xở giữa sóng nhiệt gần 50ºC
- 09:19 10 Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV
- 10:33 Ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương
- 11:22 Ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- 12:06 Giới thiệu 975 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
- 13:04 TP HCM dùng trực thăng phục vụ các điểm bầu cử sớm
- 14:03 Định hướng 9 trục không gian hành lang phát triển của Thủ đô
- 14:56 Quảng Ninh muốn khởi công đường sắt tốc độ cao nối Hà Nội vào tháng 3
- 16:15 Cục CSGT bác bỏ thông tin 'tăng mức xử phạt nồng độ cồn'
- 17:04 Mỗi lượng vàng đảo chiều giảm 8 triệu đồng
- 18:03 Cổ phiếu ngân hàng hút tiền trở lại
- 19:03 Ông Trump kiện Bộ Tài chính Mỹ