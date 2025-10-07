Điểm tin
Thứ ba, 7/10/2025, 16:55 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn | TP HCM yêu cầu xử lý dự án 'khu đất vàng' Thương xá Tax

Hà Nội ngập 122 điểm, gần 30 tuyến đường tê liệt sau mưa lớn; Vàng miếng lên hơn 140 triệu đồng một lượng...

Quảng Hường

