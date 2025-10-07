Thứ ba, 7/10/2025, 16:55 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn | TP HCM yêu cầu xử lý dự án 'khu đất vàng' Thương xá Tax
Hà Nội ngập 122 điểm, gần 30 tuyến đường tê liệt sau mưa lớn; Vàng miếng lên hơn 140 triệu đồng một lượng...
Nội dung chính
- 00:12 Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
- 00:49 Hà Nội ngập 122 điểm, gần 30 tuyến đường tê liệt sau mưa lớn
- 02:06 Dừng tàu Hà Nội 5 cửa ô vì ngập lụt
- 02:52 Thái Nguyên mưa trên 500 mm, lũ có thể vượt mức lịch sử
- 03:35 Đề xuất hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng chuyển đổi xe máy điện ở TP HCM
- 05:07 TP HCM yêu cầu xử lý dự án 'khu đất vàng' Thương xá Tax
- 06:24 Hơn một nửa căn hộ tại TP HCM có giá trên 100 triệu mỗi m2
- 07:41 Đồng Nai đấu giá khu đất 106 ha trên núi Chứa Chan với 2.678 tỷ đồng
- 08:45 Vàng miếng lên hơn 140 triệu đồng một lượng
- 09:53 Học sinh xúc phạm giáo viên, bạn bè có thể bị cách ly khỏi môi trường học
- 10:46 Lynda Trang Đài bị truy tố trở lại