- 00:12 Đề xuất phụ thu nhiên liệu, điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa
- 00:51 TP HCM tuyển lớp 1, 6 theo nguyên tắc học gần nhà ở mọi khu vực
- 01:46 Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe vào tháng 4
- 02:39 Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7
- 03:33 Vé tàu khách tăng 10% do tăng giá dầu diesel
- 04:26 'Thủ phủ' FDI Bắc Ninh cần hơn 330.000 lao động
- 05:22 Khẩn cấp đưa thuốc giải botulinum từ Thụy Sĩ về cứu 3 em bé ngộ độc
- 06:21 VN-Index tăng mạnh nhất nửa năm
- 07:08 Giá vàng miếng lên 187 triệu đồng
- 08:09 Loạt tàu hàng bị tấn công trên Eo biển Hormuz
- 09:10 30 người bị bắt ở Iran vì cáo buộc gián điệp
- 09:57 Con gái ông Kim Jong-un giám sát thử tên lửa chiến lược
- 10:50 Thái Lan yêu cầu công chức đi thang bộ để tiết kiệm năng lượng