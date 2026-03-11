Thứ tư, 11/3/2026, 17:09 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Iran tiến hành 'đợt tấn công dữ dội nhất' từ đầu xung đột | Kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành
Các nước áp trần giá, khuyến khích làm từ xa khi nguồn cung xăng dầu đứt gãy; TP HCM tuyển lớp 1, 6 theo nguyên tắc học gần nhà ở mọi khu vực...
- 00:12 Iran tiến hành 'đợt tấn công dữ dội nhất' từ đầu xung đột
- 01:05 Hai đường ống thành cứu cánh của thế giới khi Eo biển Hormuz bị phong tỏa
- 02:00 Các nước áp trần giá, khuyến khích làm từ xa khi nguồn cung xăng dầu đứt gãy
- 03:21 Kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành
- 04:10 Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Long làm Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo
- 04:58 6 thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
- 05:54 Đề xuất phụ thu nhiên liệu, điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa
- 06:33 TP HCM tuyển lớp 1, 6 theo nguyên tắc học gần nhà ở mọi khu vực
- 07:28 Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe vào tháng 4
- 08:21 Bảng lương công chức dự kiến từ 1/7
- 09:15 Vé tàu khách tăng 10% do tăng giá dầu diesel
- 10:08 'Thủ phủ' FDI Bắc Ninh cần hơn 330.000 lao động
- 11:04 Khẩn cấp đưa thuốc giải botulinum từ Thụy Sĩ về cứu 3 em bé ngộ độc
- 12:04 VN-Index tăng mạnh nhất nửa năm
- 12:50 Giá vàng miếng lên 187 triệu đồng
- 13:51 Loạt tàu hàng bị tấn công trên Eo biển Hormuz
- 14:52 30 người bị bắt ở Iran vì cáo buộc gián điệp
- 15:39 Con gái ông Kim Jong-un giám sát thử tên lửa chiến lược
- 16:32 Thái Lan yêu cầu công chức đi thang bộ để tiết kiệm năng lượng