Thứ ba, 19/8/2025, 16:56 (GMT+7)
Điểm tin 17h: VN-Index lập kỷ lục mới | 'Phường Sài Gòn là thủ phủ tài chính, dịch vụ cao cấp của TP HCM'
Phân luồng các tuyến cao tốc, quốc lộ phục vụ đại lễ A80; Ukraine có thể sẽ mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ để được đảm bảo an ninh...
- 00:12 'Phường Sài Gòn là thủ phủ tài chính, dịch vụ cao cấp của TP HCM'
- 01:26 Phân luồng các tuyến cao tốc, quốc lộ phục vụ đại lễ A80
- 02:13 VN-Index lập kỷ lục mới
- 03:21 'Đất nước sẽ có những công trình biểu tượng để thế giới ngưỡng mộ'
- 04:43 Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan
- 05:29 Bhutan mong muốn học hỏi mô hình quản trị đất nước của Việt Nam
- 06:06 Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ chết người khi dùng thuốc chứa Phenylbutazone
- 07:02 Ông Trump: 'Ông Putin muốn đạt thỏa thuận vì tôi'
- 07:59 Ukraine có thể sẽ mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ để được đảm bảo an ninh
