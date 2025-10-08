Thứ tư, 8/10/2025, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 17h: VN-Index lập kỷ lục mới | Giá vàng miếng vượt 142 triệu đồng
Giá vàng thế giới vượt mốc 4.000 USD; TP HCM dự kiến sáp nhập hơn 30 đại học, cao đẳng, trung cấp...
