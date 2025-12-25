Thứ năm, 25/12/2025, 17:11 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Vingroup rút đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam | MIK Group rút khỏi liên danh đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Chứng khoán đột ngột giảm 40 điểm những phút cuối phiên; Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Vingroup rút đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam
- 01:18 MIK Group rút khỏi liên danh đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
- 02:22 Chứng khoán đột ngột giảm 40 điểm những phút cuối phiên
- 03:15 Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố
- 04:19 Giá xăng về sát 19.000 đồng một lít
- 05:19 Nhà máy hơn 2.600 công nhân ở TP HCM ngừng hoạt động
- 05:59 Chốt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày
- 07:00 Tỉnh thành lần lượt công bố lương, thưởng Tết
- 07:59 Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan
- 09:06 Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong hai ngày
- 09:58 California ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ mùa Giáng sinh