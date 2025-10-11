Thứ bảy, 11/10/2025, 16:55 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Việt Nam - Triều Tiên ký 5 văn kiện hợp tác | Ông Trump tuyên bố áp thêm thuế 100% với Trung Quốc
Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người tử vong; Gần 143 triệu đồng một lượng vàng miếng...
- 00:12 Cháy nhà ở Hà Nội, 5 người tử vong
- 00:59 Miền Bắc còn 12.900 nhà ngập, đê nguy cơ sạt trượt
- 01:51 Doanh nghiệp sẽ được cấp 'quota' xuất nhập khẩu vàng hàng năm
- 02:39 Đề xuất nâng cấp quốc lộ nối TP HCM - Đồng Nai theo hình thức BOT
- 03:33 Đề xuất thêm hồ sơ y tế và các lần phạt hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia
- 04:17 TP HCM tồn đọng gần 100 xe buýt mới khi chuyển đổi sang ôtô điện
- 05:11 Thủ tướng yêu cầu xây dựng chính sách thuế ngăn đầu cơ bất động sản
- 05:56 Gần 143 triệu đồng một lượng vàng miếng
- 06:35 Xuất khẩu thủy sản có thể đạt 11 tỷ USD năm nay
- 07:26 Việt Nam - Triều Tiên ký 5 văn kiện hợp tác
- 08:03 Ông Trump tuyên bố áp thêm thuế 100% với Trung Quốc