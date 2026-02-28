Thứ bảy, 28/2/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Việt Nam phát khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Israel | Những lưu ý khi kiểm định khí thải ôtô từ 1/3
Những chính sách về ôtô có hiệu lực trong 2026; Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ xe taxi chạy xăng, dầu sang xe điện;...
- 00:11 Việt Nam phát khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt tại Israel
- 01:04 Những lưu ý khi kiểm định khí thải ôtô từ 1/3
- 02:39 Những chính sách về ôtô có hiệu lực trong 2026
- 04:04 Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ xe taxi chạy xăng, dầu sang xe điện
- 05:07 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
- 05:56 Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường
- 06:48 Hai phó ban Tổ chức Trung ương nghỉ công tác
- 07:29 Mỗi lượng vàng tăng 3 triệu lên 187 triệu đồng
- 08:30 Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khai 'nhận từ cấp dưới 7,5 tỷ đồng'
- 09:34 TP HCM khởi công trung tâm hành chính mới vào quý 2
- 10:29 Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh ứng cử đại biểu HĐND TP HCM