Điểm tin 17h: Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc khi tới Nepal | Dự kiến gắn mã định danh với từng thửa đất

Giải phóng mặt bằng 3.160 ha đất dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; VKS phản bác gay gắt khi luật sư so sánh vụ án Thuận An với Phúc Sơn;...