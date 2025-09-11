Điểm tin
Điểm tin 17h: Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc khi tới Nepal | Dự kiến gắn mã định danh với từng thửa đất
Thứ năm, 11/9/2025, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc khi tới Nepal | Dự kiến gắn mã định danh với từng thửa đất

Giải phóng mặt bằng 3.160 ha đất dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; VKS phản bác gay gắt khi luật sư so sánh vụ án Thuận An với Phúc Sơn;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc khi tới Nepal | Dự kiến gắn mã định danh với từng thửa đất