Thứ năm, 11/9/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc khi tới Nepal | Dự kiến gắn mã định danh với từng thửa đất
Giải phóng mặt bằng 3.160 ha đất dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; VKS phản bác gay gắt khi luật sư so sánh vụ án Thuận An với Phúc Sơn;...
- 00:12 Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc khi tới Nepal
- 01:00 Giải phóng mặt bằng 3.160 ha đất dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng
- 01:54 Dự kiến gắn mã định danh với từng thửa đất
- 02:41 VKS phản bác gay gắt khi luật sư so sánh vụ án Thuận An với Phúc Sơn
- 03:36 Giá xăng giảm, dầu tăng
- 04:30 Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác không quân
- 05:23 Giá vàng miếng trong nước giảm hơn 1 triệu đồng
- 06:24 Hơn 7.500 tuyến đường TP HCM sẽ được khảo sát giá đất trước 2026
- 07:22 Cổ phiếu trụ giúp chứng khoán đảo chiều tăng
- 08:28 Bà chủ Mỹ Châu Pharmacy phủ nhận 'chạy án' 7 tỷ đồng
- 09:19 TP HCM chuẩn bị mở đường 6 làn xe ở cửa ngõ tây bắc
- 10:12 Bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Quảng Ngãi
- 11:03 Israel tập kích trả đũa Houthi, ít nhất 35 người chết
- 11:52 Thuế nhập khẩu có thể khiến Mỹ thêm gần 1 triệu người nghèo
- 12:46 Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Mỹ sau vụ hơn 300 công nhân bị bắt
