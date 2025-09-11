Thứ năm, 11/9/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: 5 tỉnh thành thí điểm mô hình bệnh viện - khách sạn - nghỉ dưỡng | Dự kiến gắn mã định danh với từng thửa đất
Xe tải tông liên hoàn 7 ôtô ở quốc lộ nối Biên Hòa - Vũng Tàu; Danh thắng Tam Chúc là di tích quốc gia đặc biệt...
Nội dung chính
- 00:12 'Không để hệ thống thông tin cơ mật quốc gia bị tấn công bất ngờ'
- 00:59 Xe tải tông liên hoàn 7 ôtô ở quốc lộ nối Biên Hòa - Vũng Tàu
- 01:42 5 tỉnh thành thí điểm mô hình bệnh viện - khách sạn - nghỉ dưỡng
- 02:44 Bóng chuyền Việt Nam cấm Đặng Thị Hồng thi đấu
- 03:52 Danh thắng Tam Chúc là di tích quốc gia đặc biệt
- 04:41 Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn dự án Hoàng Gia bị bắt
- 05:35 Việt Nam kêu gọi các bên ở Trung Đông kiềm chế
- 06:15 Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
- 07:05 Bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù
- 07:53 Gần 67.000 trường hợp bị xử lý trong đợt kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải
- 08:45 Mexico dự kiến tăng thuế ôtô Trung Quốc lên 50%
- 10:02 Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc khi tới Nepal
- 10:49 Giải phóng mặt bằng 3.160 ha đất dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng
- 11:43 Dự kiến gắn mã định danh với từng thửa đất
- 12:30 VKS phản bác gay gắt khi luật sư so sánh vụ án Thuận An với Phúc Sơn
- 13:26 Giá xăng giảm, dầu tăng
- 14:20 Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác không quân
- 15:13 Giá vàng miếng trong nước giảm hơn 1 triệu đồng
- 16:14 Hơn 7.500 tuyến đường TP HCM sẽ được khảo sát giá đất trước 2026
- 17:11 Cổ phiếu trụ giúp chứng khoán đảo chiều tăng
- 18:17 Bà chủ Mỹ Châu Pharmacy phủ nhận 'chạy án' 7 tỷ đồng
- 19:09 TP HCM chuẩn bị mở đường 6 làn xe ở cửa ngõ tây bắc
- 20:01 Bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Quảng Ngãi
- 20:52 Israel tập kích trả đũa Houthi, ít nhất 35 người chết
- 21:41 Thuế nhập khẩu có thể khiến Mỹ thêm gần 1 triệu người nghèo
- 22:35 Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Mỹ sau vụ hơn 300 công nhân bị bắt
