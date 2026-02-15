Chủ nhật, 15/2/2026, 17:16 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Viên chức được xếp lương theo vị trí việc làm trước 1/7 | Mùng 1 Tết miền Bắc chuyển rét, miền Trung có mưa
Chính phủ: Dữ liệu quốc gia về đất đai phải xong trong năm nay; Bộ Giáo dục chốt bỏ xét riêng học bạ, siết điểm cộng IELTS...
- 00:12 Chính phủ: Dữ liệu quốc gia về đất đai phải xong trong năm nay
- 01:07 Công bố 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16
- 02:47 Viên chức được xếp lương theo vị trí việc làm trước 1/7
- 04:05 Bộ Giáo dục chốt bỏ xét riêng học bạ, siết điểm cộng IELTS
- 05:10 Mùng 1 Tết miền Bắc chuyển rét, miền Trung có mưa
- 06:15 Công ty của Elon Musk ở Việt Nam có vốn điều lệ 30 tỷ đồng
- 07:10 Elon Musk dự đoán nghề lập trình 'chết' cuối năm nay