Điểm tin 17h: Viên chức được xếp lương theo vị trí việc làm trước 1/7 | Mùng 1 Tết miền Bắc chuyển rét, miền Trung có mưa

Chính phủ: Dữ liệu quốc gia về đất đai phải xong trong năm nay; Bộ Giáo dục chốt bỏ xét riêng học bạ, siết điểm cộng IELTS...