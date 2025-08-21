Thứ năm, 21/8/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Vàng miếng lại vượt 125 triệu đồng một lượng | Giá xăng vượt 20.000 đồng một lít
Giá vé xe khách tăng 40% dịp lễ Quốc khánh; Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai, ngập, sạt lở vì mưa lớn...
- 00:13 Vàng miếng lại vượt 125 triệu đồng một lượng
- 01:23 Giá xăng vượt 20.000 đồng một lít
- 02:16 Giá vé xe khách tăng 40% dịp lễ Quốc khánh
- 03:15 Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai, ngập, sạt lở vì mưa lớn
- 04:05 Người dân phát hiện tượng thần khỉ Champa 800 năm dưới biển
- 05:01 Trung Quốc huy động hàng trăm khí tài tham gia duyệt binh
- 05:55 Nga phóng hơn 600 UAV, tên lửa nhằm vào Ukraine
