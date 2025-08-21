Thứ năm, 21/8/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: TP HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng 80 năm Quốc khánh | Sẽ dùng AI kiểm soát chất lượng báo cáo kiểm toán
Giá vé xe khách tăng 40% dịp lễ Quốc khánh; Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai, ngập, sạt lở vì mưa lớn...
- 00:12 TP HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng 80 năm Quốc khánh
- 01:04 Sẽ dùng AI kiểm soát chất lượng báo cáo kiểm toán
- 02:05 Đà Nẵng mở rộng điều tra đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
- 03:04 Dự án tiền ảo BUSD, chiếm đoạt 200 tỷ đồng của 3.000 người
- 04:22 Bà Paetongtarn hầu tòa vì vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen
- 05:16 ICE có thể sở hữu đội máy bay chuyên trục xuất người nhập cư
- 06:22 Ôtô, chất bán dẫn, gỗ của EU vào Mỹ chịu thuế 15%
- 07:22 Italy bắt được nghi phạm Ukraine trong vụ phá đường ống Nord Stream
- 08:42 Vàng miếng lại vượt 125 triệu đồng một lượng
- 09:53 Giá xăng vượt 20.000 đồng một lít
- 10:45 Loạt cổ phiếu ngân hàng tăng kịch trần
- 11:45 Giá vé xe khách tăng 40% dịp lễ Quốc khánh
- 12:44 Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai ngập, sạt lở vì mưa lớn
- 13:57 Người dân phát hiện tượng thần khỉ Champa 800 năm dưới biển
- 14:54 Ông Zelensky nêu điều kiện gặp ông Putin
- 15:57 Trung Quốc huy động hàng trăm khí tài tham gia duyệt binh
- 16:51 Nga phóng hơn 600 UAV, tên lửa nhằm vào Ukraine
