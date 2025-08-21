Điểm tin
Thứ năm, 21/8/2025, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 21h: TP HCM bắn pháo hoa 4 điểm mừng 80 năm Quốc khánh | Sẽ dùng AI kiểm soát chất lượng báo cáo kiểm toán

Giá vé xe khách tăng 40% dịp lễ Quốc khánh; Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đồng Nai, ngập, sạt lở vì mưa lớn...

Quảng Hường

