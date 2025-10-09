Thứ năm, 9/10/2025, 17:30 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Triều Tiên bắn 21 loạt đại bác đón Tổng Bí thư Tô Lâm | Khởi công dự án metro đi ngầm qua phố cổ Hà Nội
Chứng khoán vượt 1.700 điểm; 11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới 2026...
- 00:13 Chứng khoán vượt 1.700 điểm
- 01:12 11 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới 2026
- 02:09 Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un
- 04:24 Lãnh đạo nhiều nước sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên
- 05:14 Khởi công dự án metro đi ngầm qua phố cổ Hà Nội
- 06:20 Giá xăng xuống dưới 20.000 đồng một lít