Điểm tin 17h: TP HCM chốt làm cầu Thủ Thiêm 4, đường nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3 | Hà Nội bắn pháo hoa 33 điểm dịp Tết Nguyên đán

100 km cao tốc Bắc Nam qua miền Trung đủ điều kiện khai thác trước Tết; TP HCM chi gần 7.000 tỷ đồng mở rộng đường cửa ngõ phía Tây;...