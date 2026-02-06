Thứ sáu, 6/2/2026, 17:12 (GMT+7)
Điểm tin 17h: TP HCM chốt làm cầu Thủ Thiêm 4, đường nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3 | Hà Nội bắn pháo hoa 33 điểm dịp Tết Nguyên đán
100 km cao tốc Bắc Nam qua miền Trung đủ điều kiện khai thác trước Tết; TP HCM chi gần 7.000 tỷ đồng mở rộng đường cửa ngõ phía Tây;...
- 00:11 Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến ông Hun Sen
- 01:11 Hà Nội bắn pháo hoa 33 điểm dịp Tết Nguyên đán
- 02:05 TP HCM chốt làm cầu Thủ Thiêm 4, đường nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3
- 03:05 TP HCM chi gần 7.000 tỷ đồng mở rộng đường cửa ngõ phía Tây
- 04:23 100 km cao tốc Bắc Nam qua miền Trung đủ điều kiện khai thác trước Tết
- 05:13 Kế hoạch cướp ngân hàng ở Gia Lai của kẻ giết người trốn truy nã
- 06:01 Phó chủ tịch UBND TP HCM làm Phó chủ tịch HĐND
- 07:06 Giá vàng miếng giảm gần 2 triệu đồng
- 08:11 Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 cao nhất lịch sử
- 09:08 Ông chủ doanh nghiệp Tigit Motorbikes bị bắt
- 10:03 Đề xuất cấm tăng chỉ tiêu nếu dưới 70% sinh viên có việc làm đúng ngành
- 11:03 Cựu thứ trưởng Nông nghiệp bị truy tố vì nhận 4,5 tỷ đồng nâng đỡ doanh nghiệp
- 12:05 Giá tiền ảo Pi xuống mức thấp nhất từ khi mở mạng
- 13:06 Tướng Nga bị bắn ở Moskva