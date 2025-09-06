Điểm tin
Thứ bảy, 6/9/2025, 17:15 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh thị trường vàng | Đảng ủy Chính phủ sắp trình Bộ Chính trị điều chỉnh lương công chức

Giá vàng miếng vượt 135 triệu đồng; Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Đà Nẵng...

