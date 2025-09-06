Thứ bảy, 6/9/2025, 17:15 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh thị trường vàng | Đảng ủy Chính phủ sắp trình Bộ Chính trị điều chỉnh lương công chức
Giá vàng miếng vượt 135 triệu đồng; Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Đà Nẵng...
- 00:13 Giá vàng miếng vượt 135 triệu đồng
- 01:31 Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh thị trường vàng
- 03:20 'Bộ Tổng tham mưu phải bảo đảm vũ khí cho các lực lượng tiến lên hiện đại'
- 04:37 Đảng ủy Chính phủ sắp trình Bộ Chính trị điều chỉnh lương công chức
- 05:47 Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Đà Nẵng
- 06:49 Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão trong hôm nay
- 07:55 Khởi công cao tốc vành đai 4 Hà Nội
- 08:54 Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 cao kỷ lục
- 10:20 Lũ trong đêm chia cắt nhiều khu dân cư ở Lâm Đồng
