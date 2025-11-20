Thứ năm, 20/11/2025, 17:15 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Thủ tướng yêu cầu 'bằng mọi biện pháp' cứu dân vùng lũ | 100 can axit đặc biệt nguy hiểm bị lũ cuốn
'Thi tuyển giáo viên phải tạo sân chơi lớn cho mọi người đua tài'; Đại biểu Quốc hội: Phụ cấp cho thầy cô ở vùng khó khăn cần trên 70%;...
- 00:12 Thủ tướng yêu cầu 'bằng mọi biện pháp' cứu dân vùng lũ
- 01:12 100 can axit đặc biệt nguy hiểm bị lũ cuốn
- 01:51 'Thi tuyển giáo viên phải tạo sân chơi lớn cho mọi người đua tài'
- 02:24 Đại biểu Quốc hội: Phụ cấp cho thầy cô ở vùng khó khăn cần trên 70%
- 03:17 Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý tình trạng 'cò' rao bán suất ngoại giao nhà ở xã hội
- 04:17 Cổ phiếu Vietjet Air tăng trần
- 05:30 Giá xăng, dầu cùng giảm
- 06:34 Hà Nội thí điểm cấm ôtô trên 10 tấn đi vào ba tuyến đường
- 07:18 Đường dây chuyển 1,2 tấn ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam bị triệt phá
- 08:10 Việt Nam và Malaysia có thể phải đá luân lưu tranh vé Asian Cup
- 09:09 Các 'cá mập' có dấu hiệu tháo chạy khỏi Bitcoin
- 10:15 Thủ lĩnh tân phát xít thừa nhận âm mưu phát kẹo độc cho trẻ em Do Thái
- 10:53 Tổng thống Trump ký duyệt đạo luật công khai hồ sơ Epstein