Điểm tin 17h: Thủ tướng yêu cầu 'bằng mọi biện pháp' cứu dân vùng lũ | 100 can axit đặc biệt nguy hiểm bị lũ cuốn

'Thi tuyển giáo viên phải tạo sân chơi lớn cho mọi người đua tài'; Đại biểu Quốc hội: Phụ cấp cho thầy cô ở vùng khó khăn cần trên 70%;...