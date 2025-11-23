Điểm tin
Điểm tin 17h: Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân vùng lũ trước Tết | Lâm Đồng yêu cầu loạt thủy điện xả nước phòng lũ
Chủ nhật, 23/11/2025, 17:02 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân vùng lũ trước Tết | Lâm Đồng yêu cầu loạt thủy điện xả nước phòng lũ

Bộ Công an cảnh báo tin giả AI xuyên tạc về mưa lũ miền Trung; TP HCM rà soát người trên 65 tuổi để cấp thẻ BHYT miễn phí...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân vùng lũ trước Tết | Lâm Đồng yêu cầu loạt thủy điện xả nước phòng lũ