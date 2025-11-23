Điểm tin 17h: Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân vùng lũ trước Tết | Lâm Đồng yêu cầu loạt thủy điện xả nước phòng lũ

Bộ Công an cảnh báo tin giả AI xuyên tạc về mưa lũ miền Trung; TP HCM rà soát người trên 65 tuổi để cấp thẻ BHYT miễn phí...