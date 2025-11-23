Chủ nhật, 23/11/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân vùng lũ trước Tết | Lâm Đồng yêu cầu loạt thủy điện xả nước phòng lũ
Bộ Công an cảnh báo tin giả AI xuyên tạc về mưa lũ miền Trung; TP HCM rà soát người trên 65 tuổi để cấp thẻ BHYT miễn phí...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Thủ tướng: Xây nhà mới cho người dân vùng lũ trước Tết
- 01:25 Hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ
- 02:18 Lâm Đồng yêu cầu loạt thủy điện xả nước phòng lũ
- 03:13 Bộ Công an cảnh báo tin giả AI xuyên tạc về mưa lũ miền Trung
- 04:23 Miền Bắc hanh khô, miền Trung giảm mưa
- 05:21 Cầu Bình Triệu cho ôtô chạy sau nâng cao hơn một mét
- 06:21 TP HCM rà soát người trên 65 tuổi để cấp thẻ BHYT miễn phí
- 07:29 Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo, bắt gần 1.600 người nước ngoài