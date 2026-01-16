VnExpress Hôm nay VnExpress Hôm nay
Điểm tin 17h: Thủ tướng: Chiến dịch Quang Trung chiến thắng giòn giã | Xuất hiện bão gần Biển Đông
Thứ sáu, 16/1/2026, 17:01 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Thủ tướng: Chiến dịch Quang Trung chiến thắng giòn giã | Xuất hiện bão gần Biển Đông

Hà Nội bắt đầu xử phạt vi phạm trật tự đô thị qua camera AI; Hà Nội khởi công khu công viên công nghệ số gần 200 ha;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Thủ tướng: Chiến dịch Quang Trung chiến thắng giòn giã | Xuất hiện bão gần Biển Đông