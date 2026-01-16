Thứ sáu, 16/1/2026, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Thủ tướng: Chiến dịch Quang Trung chiến thắng giòn giã | Xuất hiện bão gần Biển Đông
Hà Nội bắt đầu xử phạt vi phạm trật tự đô thị qua camera AI; Hà Nội khởi công khu công viên công nghệ số gần 200 ha;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Thủ tướng: Chiến dịch Quang Trung chiến thắng giòn giã
- 01:17 Xuất hiện bão gần Biển Đông
- 02:21 Hà Nội bắt đầu xử phạt vi phạm trật tự đô thị qua camera AI
- 03:32 Hà Nội khởi công khu công viên công nghệ số gần 200 ha
- 04:27 Khởi công nhà máy chế tạo chip đầu tiên của Việt Nam
- 05:47 Việt Nam được dự đoán thắng trắng UAE ở tứ kết U23 châu Á
- 06:42 Tiền vào chứng khoán giảm sâu
- 07:28 Bà Đinh Thị Lan bị phạt 1 năm 9 tháng tù
- 08:33 Người nước ngoài lập 'đại bản doanh' lừa đảo online trong biệt thự ở Hà Nội
- 09:28 Nhà máy ở Đồng Tháp thưởng 1.000 chỉ vàng cho công nhân
- 10:14 Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Đài Loan
- 11:09 Cựu tổng thống Hàn lãnh án 5 năm tù trong phiên tòa đầu tiên