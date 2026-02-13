Thứ sáu, 13/2/2026, 16:49 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực | BIDV ngưng cho vay dự án bất động sản
Chứng khoán tăng 10 điểm phiên cuối năm; Thủ tướng yêu cầu đa dạng chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức;...
- 00:12 Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực
- 00:49 BIDV ngưng cho vay dự án bất động sản
- 01:43 Chứng khoán tăng 10 điểm phiên cuối năm
- 02:32 Thủ tướng yêu cầu đa dạng chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức
- 03:33 Ôtô đầu kéo, xe tải tông liên hoàn ở Lâm Đồng
- 04:21 Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc đêm giao thừa
- 05:31 iPhone 18 Pro cải tiến thiết kế, hỗ trợ kết nối vệ tinh 5G
- 06:36 Nhật Bản tuyên bố bắt tàu cá Trung Quốc
- 07:25 Trung Quốc yêu cầu xét nghiệm độc tố trong sữa công thức