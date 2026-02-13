Thứ sáu, 13/2/2026, 16:49 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Gần 23.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sai phạm trong sử dụng vốn | Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực
Chứng khoán tăng 10 điểm phiên cuối năm; Thủ tướng yêu cầu đa dạng chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức;...
- 00:12 Gần 23.600 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sai phạm trong sử dụng vốn
- 01:14 TikToker Tuấn 'Ve' bị bắt
- 01:53 Người phụ nữ 'cầm đầu' đường dây lừa đảo qua mạng 2.500 tỷ đồng
- 02:47 Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa thông xe trước Tết
- 03:30 Hotgirl esports Thái Lan bị bắt vì gian lận ở trận gặp Việt Nam
- 04:29 Mỹ có thể sắp điều siêu tàu sân bay 13 tỷ USD tới Trung Đông
- 05:32 Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực
- 06:09 BIDV ngưng cho vay dự án bất động sản
- 07:03 Chứng khoán tăng 10 điểm phiên cuối năm
- 07:52 Thủ tướng yêu cầu đa dạng chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức
- 08:54 Ôtô đầu kéo, xe tải tông liên hoàn ở Lâm Đồng
- 09:42 Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc đêm giao thừa
- 10:51 iPhone 18 Pro cải tiến thiết kế, hỗ trợ kết nối vệ tinh 5G
- 11:56 Nhật Bản tuyên bố bắt tàu cá Trung Quốc
- 12:45 Trung Quốc yêu cầu xét nghiệm độc tố trong sữa công thức