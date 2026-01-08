Thứ năm, 8/1/2026, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long | Campuchia thanh lý ngân hàng của ông trùm Chen Zhi
Hai tấn pate của Công ty Đồ hộp Hạ Long bị tiêu hủy vì liên quan nguyên liệu thịt lợn bệnh; Nestlé mở rộng thu hồi sữa tại hơn 50 quốc gia vì lo ngại nhiễm độc tố...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Nestlé mở rộng thu hồi sữa tại hơn 50 quốc gia vì lo ngại nhiễm độc tố
- 01:57 Hai tấn pate của Công ty Đồ hộp Hạ Long bị tiêu hủy vì liên quan nguyên liệu thịt lợn bệnh
- 03:10 Siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long
- 03:56 Giá xăng về thấp nhất gần 5 năm
- 04:34 Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng
- 05:23 Cháy nhà 6 tầng tại Hà Đông, hai người chết
- 06:15 Nhiệt độ ở 17 tỉnh, thành dưới 10 độ C
- 07:09 Campuchia thanh lý ngân hàng của ông trùm Chen Zhi