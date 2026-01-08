Điểm tin 17h: Siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long | Campuchia thanh lý ngân hàng của ông trùm Chen Zhi

Hai tấn pate của Công ty Đồ hộp Hạ Long bị tiêu hủy vì liên quan nguyên liệu thịt lợn bệnh; Nestlé mở rộng thu hồi sữa tại hơn 50 quốc gia vì lo ngại nhiễm độc tố...