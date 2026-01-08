Điểm tin 21h: TP HCM xuống dưới 18 độ C, thấp nhất 10 năm | Công an TP HCM triệu tập 2 người chia sẻ video giả 'Quyền Linh bị bắt'

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế; Người Việt chi gần 1.400 tỷ đồng nghe nhạc năm 2025;...