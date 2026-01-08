Thứ năm, 8/1/2026, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 21h: TP HCM xuống dưới 18 độ C, thấp nhất 10 năm | Công an TP HCM triệu tập 2 người chia sẻ video giả 'Quyền Linh bị bắt'
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế; Người Việt chi gần 1.400 tỷ đồng nghe nhạc năm 2025;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Bộ Chính trị: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế
- 01:40 TP HCM xuống dưới 18 độ C, thấp nhất 10 năm
- 02:43 Công an TP HCM triệu tập 2 người chia sẻ video giả 'Quyền Linh bị bắt'
- 03:38 Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
- 04:46 Người Việt chi gần 1.400 tỷ đồng nghe nhạc năm 2025
- 06:05 Thêm một người tử vong do đám cháy nhà ở Hà Đông
- 07:02 Nestlé mở rộng thu hồi sữa tại hơn 50 quốc gia vì lo ngại nhiễm độc tố
- 08:48 Hai tấn pate của Công ty Đồ hộp Hạ Long bị tiêu hủy vì liên quan nguyên liệu thịt lợn bệnh
- 10:00 Siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long
- 10:46 Giá xăng về thấp nhất gần 5 năm
- 11:24 Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng
- 12:14 Nhiệt độ ở 17 tỉnh, thành dưới 10 độ C
- 13:07 Campuchia thanh lý ngân hàng của ông trùm Chen Zhi