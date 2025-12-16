Thứ ba, 16/12/2025, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Phó thủ tướng: Tăng lương khu vực công từ 2026 | Mỗi lượng vàng giảm 1,5 triệu đồng
Đề xuất giảm 10% thuế thu nhập, đăng ký xe khi đóng qua VNeID; Bitcoin về sát 85.000 USD...
- 00:12 Phó thủ tướng: Tăng lương khu vực công từ 2026
- 01:07 Đề xuất giảm 10% thuế thu nhập, đăng ký xe khi đóng qua VNeID
- 02:57 Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù
- 04:17 Mỗi lượng vàng đảo chiều giảm 1,5 triệu đồng
- 05:26 VN-Index tăng mạnh nhất một tháng
- 06:37 Sập tường trung tâm sát hạch lái xe, một học viên tử vong
- 07:09 Bitcoin về sát 85.000 USD
- 08:15 Cháu trai ông Thaksin được chọn làm ứng viên thủ tướng Thái Lan
- 09:31 Campuchia yêu cầu Thái Lan ngừng sử dụng F-16