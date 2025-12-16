Thứ ba, 16/12/2025, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hai nguyên Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội bị cảnh cáo | Bộ Quốc phòng chấp thuận hạ độ cao vùng cấm bay Tân Sơn Nhất
Loạt dự án trọng điểm khởi công, khánh thành ngày 19/12; Siết quản lý dược, mỹ phẩm dịp Tết 2026;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Hai nguyên Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội bị cảnh cáo
- 01:01 Luật ngầm tiền 'bôi trơn hồ sơ' tại Cục An toàn thực phẩm
- 02:29 Bộ Quốc phòng chấp thuận hạ độ cao vùng cấm bay Tân Sơn Nhất
- 03:33 Loạt dự án trọng điểm khởi công, khánh thành ngày 19/12
- 04:35 Siết quản lý dược, mỹ phẩm dịp Tết 2026
- 05:48 Thái Lan nói Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước
- 06:52 Phó thủ tướng: Tăng lương khu vực công từ 2026
- 07:47 Đề xuất giảm 10% thuế thu nhập, đăng ký xe khi đóng qua VNeID
- 09:36 Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù
- 10:57 Mỗi lượng vàng đảo chiều giảm 1,5 triệu đồng
- 12:05 VN-Index tăng mạnh nhất một tháng
- 13:16 Sập tường trung tâm sát hạch lái xe, một học viên tử vong
- 13:49 Bitcoin về sát 85.000 USD
- 14:55 Cháu trai ông Thaksin được chọn làm ứng viên thủ tướng Thái Lan
- 16:10 Campuchia yêu cầu Thái Lan ngừng sử dụng F-16