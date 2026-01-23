Thứ sáu, 23/1/2026, 16:58 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Ông Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư | 'Ủy viên Trung ương khóa XIV hội tụ đủ phẩm chất để gánh vác trọng trách'
3 ủy viên Trung ương được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV; Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;...
- 00:11 Ông Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư
- 01:39 19 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV
- 02:40 3 ủy viên Trung ương được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV
- 03:29 Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
- 04:28 'Ủy viên Trung ương khóa XIV hội tụ đủ phẩm chất để gánh vác trọng trách'
- 05:34 Cơ cấu Trung ương khóa XIV
- 06:34 Nhiều chuyến bay từ TP HCM đi miền Trung dịp Tết kín chỗ
- 08:06 Nhà máy Đồ hộp Hạ Long ở Hải Phòng 'chưa thể xác định thời điểm tiếp tục sản xuất'
- 08:54 Chủ mưu vụ cấp 218.000 phiếu thử nghiệm giả bị đề nghị 22-24 năm tù
- 10:00 Giá vàng miếng vượt 173 triệu đồng
- 11:03 Việt Nam dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình