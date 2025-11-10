Thứ hai, 10/11/2025, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó chủ tịch Quốc hội | Thái Lan bắt 4 trùm lừa đảo trực tuyến chạy từ Campuchia sang
Loạt cựu thẩm phán sắp hầu tòa trong chuỗi 20 vụ 'chạy án'; Khoảnh khắc cầu treo Philippines chao đảo giữa bão Fung Wong...
- 00:12 Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó chủ tịch Quốc hội
- 01:03 Bí thư Nghệ An làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội
- 01:52 Loạt cựu thẩm phán sắp hầu tòa trong chuỗi 20 vụ 'chạy án'
- 03:24 Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP HCM tiếp tục tăng
- 04:10 Khoảnh khắc cầu treo Philippines chao đảo giữa bão Fung Wong
- 05:15 Thái Lan bắt 4 trùm lừa đảo trực tuyến chạy từ Campuchia sang
- 06:09 Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia