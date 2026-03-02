Thứ hai, 2/3/2026, 17:11 (GMT+7)
Điểm tin 17h: 'Nhiều chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Kuwait' | 38 công dân Việt Nam tại Iran an toàn
Nghi phạm 'mang áo in cờ Iran' xả súng vào quán bar Mỹ; Ông Trần Huy Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 'Nhiều chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Kuwait'
- 01:05 38 công dân Việt Nam tại Iran an toàn
- 02:14 Nghi phạm 'mang áo in cờ Iran' xả súng vào quán bar Mỹ
- 03:21 Ông Trần Huy Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
- 04:07 Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- 04:57 Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- 05:55 Quốc hội dự kiến dành một tuần làm công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất
- 07:12 Đề xuất dùng dữ liệu thay bản gốc khi công chứng
- 08:23 FPT có tân giám đốc công nghệ 8X
- 09:38 VN-Index giảm mạnh nhất từ đầu năm
- 10:47 Giá vàng lên 191 triệu đồng một lượng
- 12:09 Số ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì heo quay ở TP HCM tăng lên 22
- 12:57 Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc
- 13:51 Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra 4 doanh nghiệp trong dự án Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2