Điểm tin
Điểm tin 17h: 'Nhiều chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Kuwait' | 38 công dân Việt Nam tại Iran an toàn
Thứ hai, 2/3/2026, 17:11 (GMT+7)

Điểm tin 17h: 'Nhiều chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Kuwait' | 38 công dân Việt Nam tại Iran an toàn

Nghi phạm 'mang áo in cờ Iran' xả súng vào quán bar Mỹ; Ông Trần Huy Tuấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: 'Nhiều chiến đấu cơ Mỹ rơi ở Kuwait' | 38 công dân Việt Nam tại Iran an toàn