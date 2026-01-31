Điểm tin 17h: Nhập khẩu thực phẩm, nông sản đình trệ vì chờ hướng dẫn | 77% lao động đổi lương lấy môi trường làm việc lành mạnh

Cảnh sát đột kích hầm trú ẩn của băng ma túy ở Khu kinh tế Dung Quất; Lao động tự do được tự kê khai thu nhập khi mua nhà ở xã hội;...