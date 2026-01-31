Thứ bảy, 31/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Nhập khẩu thực phẩm, nông sản đình trệ vì chờ hướng dẫn | 77% lao động đổi lương lấy môi trường làm việc lành mạnh
Cảnh sát đột kích hầm trú ẩn của băng ma túy ở Khu kinh tế Dung Quất; Lao động tự do được tự kê khai thu nhập khi mua nhà ở xã hội;...
- 00:11 Nhập khẩu thực phẩm, nông sản đình trệ vì chờ hướng dẫn
- 01:48 77% lao động đổi lương lấy môi trường làm việc lành mạnh
- 02:46 Cảnh sát đột kích hầm trú ẩn của băng ma túy ở Khu kinh tế Dung Quất
- 03:26 Lao động tự do được tự kê khai thu nhập khi mua nhà ở xã hội
- 04:31 Phê duyệt chủ trương đầu tư đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh
- 05:33 TP HCM phê duyệt dự án cảng Cái Mép Hạ hơn 50.000 tỷ đồng
- 06:35 Nhiều chợ cóc ở Hà Nội bị giải tỏa
- 07:31 Thị trường ôtô Việt Nam 2025 tiệm cận Thái Lan
- 08:25 Thư ký TAND tỉnh An Giang bị bắt
- 09:10 Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc
- 10:08 Giá vàng miếng giảm 9 triệu đồng mỗi lượng
- 11:13 Nga đồng ý dừng tập kích Kiev đến ngày 1/2
- 12:03 Chính phủ Mỹ lại đóng cửa từ cuối tuần này