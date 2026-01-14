Điểm tin
Điểm tin 17h: 'Nhân sự khóa XIV đảm bảo kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển' | Chuẩn bị xây đường băng thứ ba và nhà ga thứ hai sân bay Long Thành
Thứ tư, 14/1/2026, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 17h: 'Nhân sự khóa XIV đảm bảo kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển' | Chuẩn bị xây đường băng thứ ba và nhà ga thứ hai sân bay Long Thành

TP HCM tổng rà soát đất công bỏ trống làm vườn hoa, công viên; TP HCM thêm xe đạp điện vào mạng lưới giao thông công cộng;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: 'Nhân sự khóa XIV đảm bảo kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển' | Chuẩn bị xây đường băng thứ ba và nhà ga thứ hai sân bay Long Thành