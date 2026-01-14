Thứ tư, 14/1/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: 'Nhân sự khóa XIV đảm bảo kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển' | Chuẩn bị xây đường băng thứ ba và nhà ga thứ hai sân bay Long Thành
TP HCM tổng rà soát đất công bỏ trống làm vườn hoa, công viên; TP HCM thêm xe đạp điện vào mạng lưới giao thông công cộng;...
- 00:11 'Nhân sự khóa XIV đảm bảo kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển'
- 01:12 Chuẩn bị xây đường băng thứ ba và nhà ga thứ hai sân bay Long Thành
- 02:09 TP HCM tổng rà soát đất công bỏ trống làm vườn hoa, công viên
- 03:05 TP HCM thêm xe đạp điện vào mạng lưới giao thông công cộng
- 04:18 Hộ chiếu Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất trong 5 năm
- 05:29 Nhà đầu tư rót mạnh tiền vào chứng khoán
- 06:26 Gần 163 triệu đồng một lượng vàng miếng
- 07:22 Bạc thành tài sản lớn thứ hai toàn cầu
- 08:23 Giám đốc Trung tâm thể thao Hà Tĩnh 'ăn chặn' gần 640 triệu đồng
- 09:14 Nhà Trắng đề cử nữ ứng viên làm đại sứ tại Việt Nam
- 10:08 Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.100 tỷ USD năm 2025