Thứ tư, 3/12/2025, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Nghi phạm giết người phi tang xác ở Lạng Sơn bị bắt | Trình Quốc hội dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết nối với Lào
Phương án đường vượt biển hơn 104.000 tỷ đồng nối Cần Giờ - Vũng Tàu; Thủ tướng được lập Đội tuần tra đặc biệt khi ban bố tình trạng khẩn cấp;...
- 00:12 Nghi phạm giết người phi tang xác ở Lạng Sơn bị bắt
- 01:22 Trình Quốc hội dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết nối với Lào
- 02:22 Phương án đường vượt biển hơn 104.000 tỷ đồng nối Cần Giờ - Vũng Tàu
- 03:20 Thủ tướng được lập Đội tuần tra đặc biệt khi ban bố tình trạng khẩn cấp
- 04:12 Hố tử thần nuốt 2 ôtô giữa trung tâm Đà Nẵng
- 04:43 Đại biểu Quốc hội: Cần rõ lộ trình bỏ cơ chế phân bổ 'room' tín dụng
- 05:31 Cựu giám đốc Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu bị phạt 5 năm tù
- 06:14 Đề xuất lập tòa án chuyên biệt, thẩm phán có thể là người nước ngoài
- 07:06 VN-Index tăng 6 phiên liên tiếp
- 07:55 Giá vàng miếng lên gần 155 triệu đồng
- 08:44 Tổng thống Hàn Quốc muốn xin lỗi Triều Tiên
- 09:30 Mỹ có thể áp lệnh cấm nhập cảnh với công dân hơn 30 nước
- 10:17 Ông Putin: 'Nếu châu Âu gây chiến, Nga sẵn sàng'