Thứ tư, 3/12/2025, 17:01 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Nghi phạm giết người phi tang xác ở Lạng Sơn bị bắt | Trình Quốc hội dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết nối với Lào

Phương án đường vượt biển hơn 104.000 tỷ đồng nối Cần Giờ - Vũng Tàu; Thủ tướng được lập Đội tuần tra đặc biệt khi ban bố tình trạng khẩn cấp;...

