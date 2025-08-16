Thứ bảy, 16/8/2025, 17:30 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội | Ông Trump: Mỹ và Nga nhất trí phần lớn về nhượng bộ lãnh thổ
Nam du khách mất tích khi tham quan rừng Cúc Phương; Ông Zelensky sắp đến Mỹ gặp ông Trump...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:13 Tổng Bí thư: Công an phải trở thành điểm tựa bình yên cho nhân dân
- 01:14 Thủ tướng đồng ý nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội
- 02:22 Nam du khách mất tích khi tham quan rừng Cúc Phương
- 03:34 Nhiều loại xe bị cấm qua cầu Nhơn Trạch
- 04:39 Ông Trump: Mỹ và Nga nhất trí phần lớn về nhượng bộ lãnh thổ
- 06:03 Ông Zelensky sắp đến Mỹ gặp ông Trump
Xem tiếp
×
Điểm tin 17h: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội | Ông Trump: Mỹ và Nga nhất trí phần lớn về nhượng bộ lãnh thổ