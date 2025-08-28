Thứ năm, 28/8/2025, 17:22 (GMT+7)
- 00:14 Giá xăng, dầu cùng tăng
- 01:13 Giá vàng miếng vượt 128 triệu đồng
- 02:22 Cán bộ TP HCM đi làm xa được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng
- 03:20 Nhiều hàng quán đồng loạt tăng giá
- 04:15 TP HCM dự kiến tăng thưởng cho phụ nữ sinh đủ hai con
- 05:12 Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung
- 06:06 Mỹ có thể cho phép du học sinh lưu trú tối đa 4 năm
- 07:06 Ông Kim Jong-un lần đầu dự duyệt binh ở Trung Quốc
- 08:01 Chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ vượt 1.500 tỷ USD trong năm 2025
