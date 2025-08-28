Thứ năm, 28/8/2025, 17:22 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Lãnh đạo quốc hội Trung Quốc sắp thăm Việt Nam | Tiền vào chứng khoán thấp nhất hơn một tháng
Cán bộ TP HCM đi làm xa được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng; TP HCM dự kiến tăng thưởng cho phụ nữ sinh đủ hai con
- 00:12 Nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị đề nghị truy tố trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn
- 01:17 Lãnh đạo quốc hội Trung Quốc sắp thăm Việt Nam
- 02:02 TP HCM lập ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp
- 02:50 Đà Nẵng sẽ có trung tâm dữ liệu AI 200 triệu USD
- 03:35 Tiền vào chứng khoán thấp nhất hơn một tháng
- 04:19 Metro Bến Thành - Suối Tiên miễn vé ngày lễ Quốc khánh
- 04:54 Sẽ lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân
- 05:40 Lũ ở Thanh Hóa đang rút nhanh
- 06:25 Nga phóng hơn 600 tên lửa, UAV tập kích Ukraine, 10 người chết
- 07:22 Giá xăng, dầu cùng tăng
- 08:21 Giá vàng miếng vượt 128 triệu đồng
- 09:30 Cán bộ TP HCM đi làm xa được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng
- 10:28 Nhiều hàng quán đồng loạt tăng giá
- 11:23 TP HCM dự kiến tăng thưởng cho phụ nữ sinh đủ hai con
- 12:20 Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung
- 13:14 Mỹ có thể cho phép du học sinh lưu trú tối đa 4 năm
- 14:14 Ông Kim Jong-un lần đầu dự duyệt binh ở Trung Quốc
- 15:09 Chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ vượt 1.500 tỷ USD trong năm 2025
