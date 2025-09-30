Thứ ba, 30/9/2025, 17:06 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Mưa lớn, bốn tỉnh miền núi đối diện nguy cơ sạt lở đất | Chứng khoán mất chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp
Đề xuất mở rộng bảo hiểm vàng, USD gửi tại ngân hàng; Bảng giá đất dự kiến thay đổi 5 năm một lần...
- 00:12 26 người chết, 22 người mất tích sau bão Bualoi
- 01:06 Mưa lớn, bốn tỉnh miền núi đối diện nguy cơ sạt lở đất
- 01:56 Giao thông Hà Nội hỗn loạn giờ tan tầm vì mưa lớn
- 02:25 Đặng Văn Lâm trở lại tuyển Việt Nam
- 03:14 'Sàn bán online, nền tảng livestream phải bồi thường nếu bán hàng giả'
- 04:02 Đề xuất mở rộng bảo hiểm vàng, USD gửi tại ngân hàng
- 04:51 Bảng giá đất dự kiến thay đổi 5 năm một lần
- 05:34 Chứng khoán mất chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp
- 06:27 Ông Vũ Hồng Văn được chỉ định tiếp tục làm Bí thư Đồng Nai
- 07:18 Khởi công cầu dài 2,8 km, vượt biển Rạch Giá
- 08:02 Cựu Tổng giám đốc SJC lĩnh 25 năm tù, phải nộp lại 10.000 lượng vàng
- 08:56 Việt Nam lần đầu giành HC vàng nam giải bơi châu Á