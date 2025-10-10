Thứ sáu, 10/10/2025, 17:08 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Mua bán vàng trên 20 triệu phải chuyển khoản | Trump trượt giải Nobel Hoà bình
Nước lũ cuốn trôi nền đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên; Động đất 7,4 độ rung chuyển miền nam Philippines...
- 00:13 Từ hôm nay, mua bán vàng trên 20 triệu phải chuyển khoản
- 01:09 Chứng khoán tăng hơn một trăm điểm tuần này
- 02:11 Nước lũ cuốn trôi nền đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên
- 02:58 Vòi rồng hơn 20 phút trên biển Phú Quốc
- 03:43 Động đất 7,4 độ rung chuyển miền nam Philippines
- 04:24 Tổng Bí thư dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Triều Tiên
- 04:59 Đề xuất chuyển chức năng văn phòng đăng ký đất đai về phường, xã
- 05:52 Người phụ nữ Venezuela đoạt giải Nobel Hòa bình
- 06:31 Thái Lan dựng 'pháo đài container' ở vùng tranh chấp với Campuchia