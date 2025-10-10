Điểm tin
Thứ sáu, 10/10/2025, 17:08 (GMT+7)

Nước lũ cuốn trôi nền đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên; Động đất 7,4 độ rung chuyển miền nam Philippines...

Phương Nghi

