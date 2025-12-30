Thứ ba, 30/12/2025, 16:58 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Mỗi lượng vàng giảm tiếp gần 4 triệu đồng | Để xe phải chờ quá 15 phút, trạm thu phí sẽ bị phạt 70 triệu đồng
Hơn 2.700 công nhân mất việc được nhận lương tháng 13; Hơn 500 trường ở TP HCM siết điện thoại vào giờ ra chơi từ tháng 1...
- 00:12 Hơn 2.700 công nhân mất việc được nhận lương tháng 13
- 01:02 Hơn 500 trường ở TP HCM siết điện thoại vào giờ ra chơi từ tháng 1
- 01:58 Những điều luật giao thông mới áp dụng từ 2026
- 03:10 Để xe phải chờ quá 15 phút, trạm thu phí sẽ bị phạt 70 triệu đồng
- 04:29 Siết xử lý hình sự hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm
- 05:58 Chiêu chuyển trái phép gần 12.800 tỷ đồng sang Campuchia
- 07:18 Băng giang hồ Phong 'Lê' đòi nợ thuê ở TP HCM bị bắt
- 08:39 Mỗi lượng vàng giảm tiếp gần 4 triệu đồng
- 09:33 Những tranh chấp khiến concert 'Về đây bốn cánh chim trời' hủy phút chót