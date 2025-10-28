Thứ ba, 28/10/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Mỗi lượng vàng giảm 3,3 triệu đồng | Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 10 triệu USD khắc phục hậu quả mưa bão
Thêm đoàn tàu 450 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt; Kiến nghị thực hiện ngay thu phí gom rác theo khối lượng...
- 00:12 Thêm đoàn tàu 450 tấn ngăn lũ cuốn trôi cầu đường sắt
- 01:08 Núi lở gây lũ bùn 3 km ở Quảng Ngãi
- 01:53 Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tê liệt do lũ
- 03:03 Quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 10 triệu USD khắc phục hậu quả mưa bão
- 04:36 8 người trong gia đình nghi ngạt khí máy phát điện
- 05:26 Mỗi lượng vàng giảm 3 triệu đồng
- 06:39 Kiến nghị thực hiện ngay thu phí gom rác theo khối lượng
- 07:38 Điều chỉnh tốc độ trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TP HCM -Trung Lương