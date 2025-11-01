Điểm tin
Thứ bảy, 1/11/2025, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Miền Trung tiếp tục mưa lớn | Thủ tướng yêu cầu đưa Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động ngay tháng 11

Thủ tướng yêu cầu đưa Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động ngay tháng 11; Ba trường hợp án tử hình được chuyển thành chung thân theo quy định mới;...

Phương Nghi

Nội dung chính

