Thứ bảy, 1/11/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Miền Trung tiếp tục mưa lớn | Thủ tướng yêu cầu đưa Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động ngay tháng 11
Thủ tướng yêu cầu đưa Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động ngay tháng 11; Ba trường hợp án tử hình được chuyển thành chung thân theo quy định mới;...
- 00:11 Miền Trung tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ lại lên báo động ba
- 01:03 Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11
- 02:08 Ba trường hợp án tử hình được chuyển thành chung thân theo quy định mới
- 03:15 Thủ tướng yêu cầu đưa Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động ngay tháng 11
- 04:04 Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao gây lãng phí hơn 4.000 tỷ đồng vốn nhà nước
- 05:03 Tây Ninh phát triển khu đô thị gần 10.000 tỷ đồng
- 06:16 Vingroup xây công viên nghìn tỷ đối diện vịnh Hạ Long
- 07:19 TP HCM chi hơn 2.200 tỷ đồng nâng cấp hệ thống kênh Đông Củ Chi
- 08:23 Nổ trên ruộng lúa ở Quảng Trị
- 09:03 Thi thể cô gái trong cốp ôtô đậu ven đường TP HCM
- 09:38 Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình từ chức
- 10:35 Trung Quốc chi gần tỷ USD mua sầu riêng Việt trong một tháng
- 11:40 Ông Trump nói sẽ không khôi phục đàm phán với Canada
- 12:40 Hà Lan có thể sắp có thủ tướng đồng tính đầu tiên