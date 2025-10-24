Thứ sáu, 24/10/2025, 17:20 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Miền Trung thoát khỏi nguy cơ ngập lụt diện rộng kéo dài | Chứng khoán dứt mạch tăng
Hồ Dầu Tiếng xả lũ về sông Sài Gòn; Hai trẻ bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên ngập nước...
- 00:13 Miền Trung thoát khỏi nguy cơ ngập lụt diện rộng kéo dài
- 01:05 Hồ Dầu Tiếng xả lũ về sông Sài Gòn
- 01:59 Thủ tướng: Không để người dân 'chen chúc, chạy vạy' mua nhà ở xã hội
- 02:52 Gần 3.000 tỷ đồng mở rộng 'đường kẹt xe nhất TP HCM'
- 03:41 Dự kiến đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng xây sân bay quốc tế Gia Bình
- 04:33 1.800 tỷ đồng xây nhà máy cấp nước cho 2 triệu dân miền Tây
- 05:29 Giám đốc ở TP HCM nhận 8 tỷ đồng 'chạy' án cho vợ chồng DJ Ngân 98
- 06:23 Hai trẻ bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên ngập nước
- 07:00 Chứng khoán dứt mạch tăng
- 07:59 Tổng Bí thư đề nghị doanh nghiệp Việt - Bulgaria tăng hợp tác về khoa học công nghệ, nhân lực
- 08:49 Mỹ chấm dứt đàm phán thương mại với Canada