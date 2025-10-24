Điểm tin 17h: Miền Trung thoát khỏi nguy cơ ngập lụt diện rộng kéo dài | Chứng khoán dứt mạch tăng

Hồ Dầu Tiếng xả lũ về sông Sài Gòn; Hai trẻ bị điện giật tử vong khi chơi trong công viên ngập nước...