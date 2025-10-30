Thứ năm, 30/10/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Miền Trung dự báo mưa đến 4/11 | Mỗi lượng vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng
Giá xăng lên sát 20.500 đồng một lít; Cổ phiếu Gelex, VIX nằm sàn;...
- 00:11 Miền Trung dự báo mưa đến 4/11, có nơi trên 600 mm
- 01:16 Đèo Lò Xo thông xe
- 02:07 Giá xăng lên sát 20.500 đồng một lít
- 03:03 Cổ phiếu Gelex, VIX nằm sàn
- 04:00 'TP HCM không xin thêm tiền, chỉ xin thể chế'
- 04:53 Mỗi lượng vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng
- 05:49 Không nên để người trẻ đắm chìm trong 'tổng tài bá đạo' trên mạng xã hội
- 06:40 Đề xuất tăng tuổi hưu để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số
- 08:04 3 người bán súng cho Lê Sỹ Tùng sát hại gia đình ở Đồng Nai bị bắt
- 08:59 Đại gia đánh bạc 16 triệu USD 'không biết' sát phạt trong casino là phạm pháp
- 09:57 Ông Trump: Mỹ - Trung sẽ hợp tác về vấn đề Ukraine