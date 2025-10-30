Điểm tin
Điểm tin 17h: Miền Trung dự báo mưa đến 4/11 | Mỗi lượng vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng
Thứ năm, 30/10/2025, 17:02 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Miền Trung dự báo mưa đến 4/11 | Mỗi lượng vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng

Giá xăng lên sát 20.500 đồng một lít; Cổ phiếu Gelex, VIX nằm sàn;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Miền Trung dự báo mưa đến 4/11 | Mỗi lượng vàng miếng giảm 1,5 triệu đồng