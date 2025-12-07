Chủ nhật, 7/12/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh | Hơn 360.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chờ giải ngân
Hai hồ thủy lợi ở Bình Thuận tăng lượng xả nước; Áp thấp nhiệt đới ngày mai vào Biển Đông...
- 00:13 Hơn 360.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chờ giải ngân
- 01:30 Hai hồ thủy lợi ở Bình Thuận tăng lượng xả nước
- 02:26 Áp thấp nhiệt đới ngày mai vào Biển Đông
- 03:37 Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh
- 04:35 Thêm một người 'chống phá nhà nước' liên quan Lê Trung Khoa bị bắt
- 05:14 Thêm 5 dự án tại TP HCM được gỡ vướng cấp sổ hồng
- 06:51 Iran tử hình kẻ cầm đầu vụ lừa đảo đầu tư 350 triệu USD