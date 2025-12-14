Điểm tin
Điểm tin 17h: Miền Bắc rét cả tuần tới | Hà Nội đầu tư hơn 925.000 tỷ xây khu đô thị thể thao đủ chuẩn Olympic
Chủ nhật, 14/12/2025, 18:49 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Miền Bắc rét cả tuần tới | Hà Nội đầu tư hơn 925.000 tỷ xây khu đô thị thể thao đủ chuẩn Olympic

Hà Nội kỳ vọng tạo 'kỳ tích sông Hồng' từ trục đại lộ hơn 855.000 tỷ; Quảng Trị lại bị Thủ tướng phê bình;...

