Chủ nhật, 14/12/2025, 18:49 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Miền Bắc rét cả tuần tới | Hà Nội đầu tư hơn 925.000 tỷ xây khu đô thị thể thao đủ chuẩn Olympic
Hà Nội kỳ vọng tạo 'kỳ tích sông Hồng' từ trục đại lộ hơn 855.000 tỷ; Quảng Trị lại bị Thủ tướng phê bình;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:11 Miền Bắc rét cả tuần tới
- 01:23 Hà Nội đầu tư hơn 925.000 tỷ xây khu đô thị thể thao đủ chuẩn Olympic
- 02:23 Hà Nội kỳ vọng tạo 'kỳ tích sông Hồng' từ trục đại lộ hơn 855.000 tỷ
- 03:24 Quảng Trị lại bị Thủ tướng phê bình
- 04:18 Cầu nặng 9.000 tấn qua sông Sài Gòn được nâng cao hơn một mét
- 05:16 Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới tuần này
- 06:11 Thí sinh rối bời khi Đại học Quốc gia TP HCM đổi cách xét tuyển
- 07:08 Không cần xuất trình giấy khai sinh, đăng ký kết hôn khi làm thủ tục hành chính
- 08:02 Thái Lan xin lỗi Việt Nam về sai sót bản đồ ở khai mạc SEA Games 33
- 08:58 Số lượng tỷ phú thế giới nhiều kỷ lục
- 10:00 Thái Lan điều tra sự cố xe tăng toác nòng khi giao tranh với Campuchia