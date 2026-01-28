Thứ tư, 28/1/2026, 17:06 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Máy bay quân sự Yak-130 rơi ở Đăk Lăk, phi công thoát nạn | Mỗi lượng vàng tăng gần 7 triệu đồng
Bầu 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV từ danh sách 222 người; Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đồng loạt từ chức...
- 00:12 Bầu 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV từ danh sách 222 người
- 01:25 Máy bay quân sự Yak-130 rơi ở Đăk Lăk, phi công thoát nạn
- 02:14 Cháy xe bồn chở xăng lan sang nhà xưởng ở TP HCM
- 02:58 Bán 3.000 chế phẩm có chất độc thạch tín cho hàng loạt phòng nha khoa
- 03:48 Chứng khoán Việt Nam trải qua chuỗi giảm dài nhất 7 năm
- 04:55 Mỗi lượng vàng tăng gần 7 triệu đồng
- 06:10 Giá USD thế giới thấp nhất 4 năm
- 07:14 Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 20 tháng tù
- 08:07 Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia đồng loạt từ chức