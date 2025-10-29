Điểm tin 17h: Lũ ở Huế - Đà Nẵng lên trở lại | Lượng mưa một ngày ở Huế đứng thứ hai thế giới

Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, 50 người mắc kẹt suốt bốn ngày; Công an Việt Nam đột kích 'ổ' lừa đảo ở Campuchia, bắt 59 người;...