Điểm tin
Điểm tin 17h: Lũ ở Huế - Đà Nẵng lên trở lại | Lượng mưa một ngày ở Huế đứng thứ hai thế giới
Thứ tư, 29/10/2025, 17:00 (GMT+7)

Điểm tin 17h: Lũ ở Huế - Đà Nẵng lên trở lại | Lượng mưa một ngày ở Huế đứng thứ hai thế giới

Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, 50 người mắc kẹt suốt bốn ngày; Công an Việt Nam đột kích 'ổ' lừa đảo ở Campuchia, bắt 59 người;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 17h: Lũ ở Huế - Đà Nẵng lên trở lại | Lượng mưa một ngày ở Huế đứng thứ hai thế giới