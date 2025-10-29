Thứ tư, 29/10/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Lũ ở Huế - Đà Nẵng lên trở lại | Lượng mưa một ngày ở Huế đứng thứ hai thế giới
Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, 50 người mắc kẹt suốt bốn ngày; Công an Việt Nam đột kích 'ổ' lừa đảo ở Campuchia, bắt 59 người;...
- 00:12 Lũ ở Huế - Đà Nẵng lên trở lại
- 01:34 Lượng mưa một ngày ở Huế đứng thứ hai thế giới
- 02:44 Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, 50 người mắc kẹt suốt bốn ngày
- 03:36 Công an Việt Nam đột kích 'ổ' lừa đảo ở Campuchia, bắt 59 người
- 04:25 Đại biểu Quốc hội: 'Đừng để bác sĩ vừa cứu người vừa sợ bị tấn công'
- 05:34 Kiến nghị tăng lương cơ sở từ ngày 1/1/2026
- 06:44 Phó thủ tướng: Cải cách tiền lương phải kỹ lưỡng, thận trọng
- 07:36 'Cần tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm được nhập khẩu vàng'
- 09:03 Giá vàng miếng trong nước tăng gần 2 triệu đồng
- 10:14 TP HCM sắp mở bán 273 căn nhà xã hội giá gần 16 triệu đồng mỗi m2
- 11:13 Chủ tịch nước lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC
- 12:10 Nộp chậm bảo hiểm xã hội quá 60 ngày bị coi là trốn đóng
- 13:08 VN-Index tăng hai phiên liên tiếp
- 14:06 Thái Lan cử đại diện sang Việt Nam xin lỗi vụ nhầm cờ
- 15:10 Thái Lan thu hồi 200.000 lọ dầu hít thảo dược nhiễm khuẩn