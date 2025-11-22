Thứ bảy, 22/11/2025, 17:10 (GMT+7)
Điểm tin 17h: Lũ các sông đang xuống | Ông Trump ra hạn chót để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình
Đồng Nai yêu cầu Lâm Đồng cung cấp thông tin thủy điện xả lũ; Chuỗi Café Amazon của Thái Lan rút khỏi Việt Nam...
- 00:13 Lũ các sông đang xuống
- 00:49 Đồng Nai yêu cầu Lâm Đồng cung cấp thông tin thủy điện xả lũ
- 01:30 Gia Lai, Khánh Hòa lũ giảm, Đăk Lăk nhiều nơi còn ngập sâu
- 02:14 55 người chết do mưa lũ, Đăk Lăk thiệt hại nghiêm trọng nhất
- 03:33 Rau xanh, hải sản từ miền Trung - Tây Nguyên bị gián đoạn vì lũ
- 04:25 Hà Nội mời đầu tư khu đô thị hơn 2.500 tỷ phía tây nam
- 05:14 Căn hộ tăng giá cả tỷ đồng, nhiều nhà đầu tư chỉ đủ 'về bờ'
- 06:00 Chuỗi Café Amazon của Thái Lan rút khỏi Việt Nam
- 06:53 Du khách Nhật Bản đánh đồng hương tử vong tại TP HCM
- 08:02 Ông Trump ra hạn chót để Ukraine chấp thuận kế hoạch hòa bình